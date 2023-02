Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita? Nomination dopo la puntata di giovedì 23 febbraio

Confronti accesi, storie d’amore, polemiche, amicizie forti, legami indissolubili, antipatie. Tutto questo, e molto altro, è il Grande Fratello Vip, il reality che da settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E che terrà compagnia al pubblico ancora per un bel po’, fino agli inizi di aprile quando verrà decretato il vincitore. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 23 febbraio? Chi dei concorrenti al televoto è stato eliminato definitivamente e ha dovuto salutare i suoi coinquilini e amici di viaggio?

Chi è stato eliminato ieri tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita?

Dopo l’eliminazione di Sarah Altobello, che lunedì ha lasciato solo per pochi minuti la casa ed è rientrata con il famoso biglietto di ritorno, ben quattro concorrenti, tutti a loro modo protagonisti di questa lunghissima edizione, sono finiti al televoto. E non sanno, forse, che si tratta di un televoto eliminatorio. A rischio eliminazione, quindi, sono finiti Antonino Spinalbese, ex di Belen che nella casa ha stretto una bellissima amicizia con Andrea, Micol Incorvaia, che ha conosciuto e si è innamorata di Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, grande protagonista tra discussioni e confronti e Nikita, da sempre preferita del pubblico e un po’ meno dai suoi coinquilini. Chi di loro ha dovuto lasciare definitivamente la casa, ora che nell’aria inizia a sentirsi il ‘profumino’ della finale?

Ad abbandonare il gioco è stato Antonino Spinalbese: per lui nessun biglietto di ritorno!

Chi sono i concorrenti in nomination, cosa è successo ieri sera

Difficile immaginare una puntata del GF VIP senza le nomination, spesso teatro di discussioni e polemiche. Chi dei concorrenti è stato votato ed è finito al televoto? E chi, invece, è stato salvato e reso immune dai coinquilini e dalle opinioniste in studio? Nel corso della puntata spazio è stato dato ad Antonella ed Edoardo, una delle coppie più discusse e chiacchierate di questa edizione: tra alti e bassi, scontri e passione. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro?

In nomination, quindi a rischio eliminazione nella puntata di lunedì, sono finiti: Antonella, Nikita, Nicole Murgia, Oriana, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia.