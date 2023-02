Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonella, Antonino, Micol e Nikita? Sondaggi e percentuali

Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuovi colpi di scena. Dopo l’eliminazione, un po’ inaspettata, di Sarah Altobello, che però ha ottenuto il biglietto di ritorno e ha rivarcato la soglia della porta rossa restando a tutti gli effetti una concorrente del reality, altri vipponi sono finiti al televoto. E, quindi, a rischio, a poche settimane dalla finale. Dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Chi verrà eliminato? Cosa deciderà di fare il pubblico da casa?

Antonella, Antonino, Micol e Nikita stasera al televoto al GF VIP

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti ben quattro concorrenti. Tutti, a loro modo, protagonisti di questa edizione, la più lunga della storia del reality condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Micol Incorvaia, che nella casa ha conosciuto e si è innamorata di Edoardo Tavassi, di Nikita Pelizon, che continua ad essere molto amata fuori e poco dentro dai suoi coinquilini, di Antonella Fiordelisi che continua ad avere alti e bassi con Edoardo Donnamaria e di Antonino Spinalbese, che ha costruito una bellissima e solida amicizia con Andrea Maestrelli. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente il gioco? La sfida è dura e avvincente!

Chi viene eliminato

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Micol Incorvaia con oltre il 35% delle preferenze. A seguire, subito dopo e con poco stacco, Nikita Pelizon con il 34.57%. A rischio, invece, ci sarebbero Antonella Fiordelisi, che non riesce a raggiungere il 20% e Antonino Spinalbese con il 12.23%. Sarà proprio lui a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia? Spinalbese, che era in nomination anche lunedì, non ha certo nascosto la sua gioia: una volta fuori dal reality avrebbe modo di riabbracciare sua figlia Luna Marì.

Non ci resta che seguire la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà. Tra emozioni, sorprese. E tante discussioni!