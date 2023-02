GF VIP, Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi: ‘Basta’, ultime news sui ‘Donnalisi’

San Valentino è gioia e dolori, da sempre. Le coppie possono rinforzarsi, ma alcune possono anche incrinarsi, e di brutto. E questo i concorrenti del Grande Fratello Vip lo sanno bene, dal momento che hanno trascorso un 14 febbraio alquanto burrascoso. Vediamo allora cosa è successo, in particolare, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nelle scorse ore, continuate e leggere l’articolo!

San Valentino di rotture al Grande Fratello Vip

Mentre da una parte gli Incorvassi celebravano il loro amore nella casa del Grande Fratello Vip, in modo tutt’altro che pacato, dall’altro lato c’era chi si lasciava. Stiamo parlando dei Donnalisi, che si sono lasciati per l’ennesima volta proprio nel giorno dedicato a tutti gli innamorati, e cioè per la ricorrenza di questo San Valentino. E ora, tra i pubblico c’è una sola domanda, dal momento che non si tratta della prima volta che si verifica l’evento: quanto durerà questa ennesima rottura? Ma cerchiamo di capire innanzitutto cosa è successo, tra liti, lacrime e frecciatine vicendevoli tra i due.

Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi, quanto durerà?

Dunque, durante la nottata di San Valentino, è stato scontro aperto tra Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi che alla fine si sono lasciati. Edoardo, poi, ha chiesto alla gieffina di levare di mezzo tutte le sue cose da sopra il loro letto e di andare a dormire da un’altra parte, dicendo: ”Voglio evitare di avere a che fare con te d’ora in poi. Una persona che ogni volta che litiga si mette a scherzare, a ballare, a fare la pazza, contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. Mi sono rotto le pal** di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te. Non ti permettere mai più di venire qua e dire che ne trovi mille meglio di me. Trovane uno.”

Dichiarazioni forti tra i due

Ovviamente, la risposta della Fiordelisi non si è fatta attendere: “Hai trovato la scusa per lasciarmi. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia”. Il gieffino, subito dopo, l’ha gelata: “Infatti ti sto mollando e non ti voglio più vedere”. Antonella, a quel punto, ha lasciato la camera da letto e si è messa a urlare: “Questo mi ha lasciata per ieri. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello”.