Perché Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Cosa è successo

Tra gli affezionati del Grande Fratello Vip, ora, c’è un’unica domanda che serpeggia e a cui c’è bisogno di una risposta pronta e ferma: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? E perché? In questo articolo troverete la vostra risposta: ecco tutto quello che sappiamo sull’argomento, continuate a leggere!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi: ecco perché

Partiamo col dire, anzitutto, che durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023, Giulia Salemi ha annunciato la crisi con Pierpaolo Pretelli, pertanto la risposta alla prima domanda è affermativa, e non ci sono margini di dubbio in merito. Grazie alla ”voce” di Twitter, veniamo a conoscenza del fatto che nel programma Giulia Salemi ha raccontato con la voce rotta dal pianto, che lei e Pierpaolo in questo momento sono ad un punto di rottura, e starebbero “cercando di capire in che direzione sta andando la storia d’amore”. Poi si aggiunge: ”Non ci sono terze persone di mezzo e non sono volati piatti”, ci tengono a chiarire, tuttavia il clima in casa Prelemi non pare essere dei migliori, e di certo non è dei più tranquilli. Proprio mentre l’influencer annunciava la rottura più o meno imminente, d’altra parte Pierpaolo Pretelli era in diretta con il GF VIP Party. Come ha reagito?

La reazione di Pierpaolo Pretelli durante il GF Vip Party

Pierpaolo Pretelli, durante l’annuncio a sorpresa della crisi/rottura, era in diretta con il GF Vip Party, lo show in onda su Mediaset Play da lui condotto in compagnia di Soleil Sorge. Mentre lei era ammiccante, lui è apparso serioso e molto serio. Poi, qualche istante dopo ha detto: “Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro”.