Giulia Salemi e il suo programma ‘Salotto Salemi 2’ su La5: ecco quando inizia e chi sono gli ospiti

Torna per il secondo anno consecutivo il “Salotto Salemi”, trasmissione in onda su La5 al canale 30 condotta da Giulia Salemi. L’influencer deve la sua notorietà alla partecipazione al Grande Fratello Vip, ma anche alla conduzione dell’Isola Party, ora è pronta a tornare con la seconda stagione del suo programma che andrà in onda domani, mercoledì 12 ottobre alle 23 e 20.

Quello con la Salemi sarà un appuntamento fisso per sei puntate nelle quali l’influencer avrà vari ospiti tra i quali: Fabiola Baglieri, Marta Losito, Ludovica Coscione, Elisa Maino, Costantino della Gherardesca e il suo compagno di vita: Pierpaolo Pretelli.

Una carriera lampo

A soli 29 anni la Salemi ha già al suo attivo la partecipazione a Miss Italia, e a Pechino express insieme alla mamma oltre a Super Store su Mtv. Legata a doppio filo col GfVip dopo due partecipazioni e la partecipazione al “trono social” in studio.

Adesso la Salemi è attesa dal suo pubblico nel format in cui ci saranno confessioni tra amiche e amici e anche condivisioni sul make up. Non mancheranno anche domande particolari che la padrona di casa rivolgerà ai suoi ospiti. Anche questa seconda stagione si annuncia interessante.