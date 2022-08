Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli presto sposi: il grande segreto

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli saranno presto sposi? Questa la voce che da giorni sta girando sul web. E che alcuni fan già sospettavano da un po’. I due, che si sono conosciuti e innamorati all’interno del programma Grande Fratello, starebbero organizzando le nozze in totale segreto.

Le indiscrezioni

Per Pierpaolo Petrelli non sono poche le novità. Quest’anno prenderà il posto della sua amata Giulia e condurrà il GfVip Party. Ma i due hanno non pochi programmi in mente. A parte i loro impegni lavorativi infatti, sembrerebbe, secondo alcuni personaggi vicini alla coppia, che starebbero organizzando il matrimonio.

Il matrimonio

Hanno sempre dichiarato che la voglia di sposarsi c’è e tanta. Non hanno mai ufficializzato il tutto. Ma più il tempo passa e più le cose tra loro vanno a gonfie vele. Giulia ha sempre detto che vede Pier come il suo “primo vero amore” e Pier, che le ha presentato anche suo figlio, la vede come la donna della sua vita.

Giulia aspetta la proposta

Giulia starebbe aspettando la proposta. Il suo impegno nel prendere i bouquet ad ogni matrimonio è quasi diventato una comedy e per questo “Pier aspettiamo solo te”. Chissà cosa ci riserverà il futuro e chissà se un giorno avremo la sorpresa all’improvviso..