Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, matrimonio in vista? Lei pubblica la foto con il bouquet

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono una delle coppie più amate dal web. Nata all’interno del Grande Fratello Vip, la loro storia è stata davvero chiacchierata. Prima amici, poi qualcosa di più e poi finalmente due fidanzati innamoratissimi decisi a credere nel loro ‘per sempre’. Sembra infatti che abbiano davvero intenzione di sposarsi a breve. Vediamo cos’è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli una storia travagliata

All’inizio del GfVip Pierpaolo si era infatuato fortemente di Elisabetta Gregoracci, moglie di Flavio Briatore. Lui sembrava così preso che alcuni hanno pensato che si fosse innamorato. Tra loro infatti era nato un rapporto davvero speciale. I due si erano scambiati anche diversi baci un po’ per gioco. Lei però non si è mai sbilanciata e ha detto di considerarlo sempre e solo come un amico. Anche se per molti non era proprio così..

La Gregoracci ha poi abbandonato il programma a Natale perché sentiva troppo la mancanza del figlio. Verso la metà del percorso è poi arrivata Giulia. Si era ripromessa che non avrebbe perso la testa per nessuno in televisione. Come biasimarla, se si pensa alla storia con Francesco Monte nata proprio all’interno del Gf.

Tuttavia, l’amore ha avuto la meglio. L’amicizia con Pierpaolo Petrelli si è trasformata ben presto in altro. “Lui è me al maschile”. E i due, ancora oggi, stanno felicemente insieme e pare che addirittura convivano già da un po’.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli presto sposi?

Da poco sono stati al centro di vari indiscrezioni. Sembra proprio che i due abbiano intenzione di sposarsi. A confermarlo il lancio del bouquet fatto al matrimonio di alcuni loro amici, Giorgia Venturini e Marco De Santis.

Giulia si è impegnata così tanto che è riuscita a prendere il bouquet. Tra una battuta e l’altra ha lanciato anche una frecciatina al suo Pierpaolo “Qui c’è il bouquet, manca solo la proposta”. Chissà se sarà un segnale che si avvererà presto! Voi cosa ne pensate?