Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera, Verissimo, chi è la moglie, figlio, altezza, Giulia Salemi, Instagram

Ci sarà anche Pierpaolo Pretelli oggi tra gli ospiti di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 15.10. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex ‘velino’ di Striscia la Notizia si racconterà a 360° e affronterà le nuove sfumature – compresa l’ultima bellissima notizia lavorativ a – della sua carriera nonché sui prossimi progetti di vita.

Chi è, età, Pierpaolo Pretelli oggi a Verissimo

Pierpaolo Pretelli ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, Pierpaolo si è trasferito a Roma: qui si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ma ha poi deciso di abbandonare gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo.

Oggi, come visto, sarà ospite a Verissimo: il programma andrà in onda eccezionalmente alle 15.10 considerando l’assenza nel palinsesto di Amici. Pretelli, che ancora oggi prosegue la storia d’amore con Giulia Salemi, si racconterà tra amore, vita privata e quella lavorativa.

La carriera, il nuovo lavoro a R101

Pretelli divenne famoso nel 2013 quando venne scelto come primo velino di Striscia la Notizia: con lui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 Elia Fongaro. Pierpaolo nel 2018 ha partecipato prima come tentatore a Temptation Island Vip poi come corteggiatore di Uomini e Donne. Ha partecipato anche al Grande Fratello Vip.

Recentemente ha annunciato il suo ingresso in una nota Radio, R101: un avvenimento che l’ex gieffino ha voluto sottolineare con un post sul suo profilo Instagram. Si tratta di un vero e proprio sogno nel cassetto che si realizza dato che Pretelli aveva sempre dichiarato di voler lavorare in Radio. Non a caso il suo idolo è Fiorello…

Giulia Salemi, figlio, ex moglie, matrimonio

Pierpaolo Petrelli ha avuto una lunga storia d’amore con la modella cubana Ariadna Romero. Dall’unione è nato nel 2017 il loro figlio Leonardo. Attualmente Pierpaolo vive a Roma con il fratello Giulio e proprio nella casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore in Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli su Instagram

L’ex tentatore di Temptation Island è molto attivo sui social. Il più gettonato è sicuramente il suo profilo Instagram (@pierpaolopretelliofficial) che è seguitissimo: vanta 159mila seguaci.