Cristina di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, Armando

Torna anche oggi, 30 settembre, il consueto appuntamento su Canale 5 con Uomini e Donne. Maria De Filippi ha accolto nel suo salotto corteggiatori e dame. Chissà se oggi sarà la giornata giusta perchè si formino nuove coppie? Intanto è stata presentata una nuova corteggiatrice, Cristina.

Chi è Cristina?

Cristina è stata chiamata in causa da Riccardo che le aveva chiesto in privato il numero di telefono. Una richiesta alla quale la ragazza ha opposto un no. La ragazza ha spiegato che già prima di iniziare aveva deciso che mai avrebbe dato il suo numero di telefono chiunque glielo avesse chiesto.

Ne è nato un breve battibecco con Riccardo che nella puntata di oggi si trova a dover parare colpi che gli arrivano da varie parti, non in ultimo da Armando che è subentrato per difendere la bella Cristina.