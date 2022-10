Roberto Lipari, chi è il conduttore di Striscia la Notizia: età, carriera, film, chi è la moglie, foto e Instagram

Torna sul bancone di “Striscia la Notizia” il comico Roberto Lipari. Dopo aver fatto lo sceneggiatore e interpretato il ruolo di protagonista nel film “TuttAPPosto, ritorna al programma di Antonio Ricci. Questa, una trasmissione dove aveva già svolto il ruolo di inviato e successivamente il conduttore in diverse occasioni. Inoltre, alla conduzione si era imposto su La7 col talent “Eccezionale veramente”. Successivamente, ha lavorato anche con “Colorado”.

Chi è Roberto Lipari?

Roberto nasce a Palermo, il 12 settembre 1990. Nato da famiglia siciliana, il suo segno zodiacale è la Vergine. La celebrità arriva col programma “Eccezionale veramente”, dove un suo monologo nel 2016 conquistò il pubblico e soprattutto una giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Renato Pozzetto. Così bravo, da essere richiamato da La7 anche l’anno dopo per lo stesso programma, questa volta però nella veste di conduttore.

La sua comicità e Striscia la Notizia

Lipari cresce come cabarettista a Palermo, facendo le prime esperienze artistiche presso il laboratorio comico siciliano “La carovana stramba”. Poco tempo dopo, ha lavorato come autore, inviato e opinionista presso il canale televisivo Rai 2. Dal 2016, diventa tra i volti più noti di “Colorado” su Italia 1. Nel 2019, approda alla corte di Antonio Ricci presso “Striscia la Notizia”, dove nel ruolo di inviato diventa uno dei volti più amati del telegiornale satirico. Tg di cui, nel 2021, viene scelto anche conduttore: da novembre conduce insieme a Sergio Friscia, in una coppia pronta a ripresentarsi anche quest’anno.

Vita privata

Si sa molto poco della vita privata di Riccardo, in quanto a livello pubblico fa trapelare davvero poche cose a riguardo. Infatt, oggi non sappiamo se sia legato sentimentalmente a qualche persona, oppure attualmente la sua persona sia completamente libera da relazioni.

Instagram

Lipari su Instagram può essere trovato al profilo @lipari.roberto.lr. Qui, è solito pubblicare Reels, meme e attività legate al mondo teatrale.

Foto: @Paolo Baldini