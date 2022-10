Alla guida con oltre un chilo di cocaina nascosto in auto: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato un 38enne italiano indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stavano facendo dei controlli nel parcheggio di Castel Romano, nei pressi della zona commerciale, quando hanno visto un uomo in un’auto che li guardava con insistenza. Quello strano atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere a un controllo. Ed è scattata un perquisizione personale, ma anche all’interno del veicolo.

Il ritrovamento della droga

L’intuito degli investigatori non è stato disatteso poiché nella macchina, sul sedile lato passeggero, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto con la scritta “KFC” contenente più di un chilo di cocaina che era custodito in una busta verde. Inoltre è stato sequestrato anche un marsupio con 1.300 euro all’interno che si trovava sempre sullo stesso sedile. Al termine degli atti di rito l’uomo è stato arrestato perché gravemente indiato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, dopo aver convalidato l’operato della PG, ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.