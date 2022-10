Roma, il fioraio pusher con la cocaina nascosta dentro il triciclo

Ancora trucchi e stratagemmi per nascondere la droga ai controlli delle forze dell’ordine. Non sempre però le contromisure messe in atto dagli spacciatori ottengono l’effetto sperato, anzi. E’ il caso questo di un fioraio di Roma che oltre al suo lavoro arrotondava vendendo cocaina utilizzando però la sua attività ‘legale’ proprio per mascherare l’attività di spaccio.

Arrestato 52enne di Napoli per droga a Primavalle

Questi i particolari dell’accaduto. Tutto è iniziato a seguito di un controllo presso un garage da parte dei Carabinieri in via del Forte Braschi, in zona Primavalle. Qui i Militari della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 52enne di Napoli trovato in possesso di 15 involucri contenenti cocaina nascosti all’interno del suo triciclo, utilizzato per il suo lavoro di fioraio. I Carabinieri hanno quindi deciso di perquisire anche la bancarella di fiori in piazza Pio XI (zona Aurelio), dove l’uomo lavora, rinvenendo ulteriori 5 dosi della stessa sostanza stupefacente e 300 euro in contanti.

Gli arresti dei Carabinieri a Roma nelle ultime ore

L’operazione rientra in un più ampio quadro di controlli predisposti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica. In tutto, negli ultimi giorni, sono state arrestate 6 persone e denunciate altre tre sempre per reati inerenti agli stupefacenti.

