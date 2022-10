San Basilio, i poliziotti accerchiano gli spacciatori e bloccano tutte le vie di fuga: in tre finiscono in arresto

Pusher accerchiati e arrestati. Con un’azione mirata la Polizia di Stato è riuscita a trarre in arresto tre spacciatori nella zona di San Basilio in una delle più note piazze di spaccio. L’operazione di controllo si inserisce in un più ampio quadro di controllo predisposto dalla Questura di Roma nei confronti dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la capitale.

Chi sono le tre persone arrestate per droga a San Basilio

In particolare, nella circostanza, le attenzioni degli agenti si sono concentrate nei pressi della nota area di spaccio del quartiere San Basilio, detta “La Lupa”, che insiste tra le vie C. Tranfo, G. Mechelli e L. Gigliotti. Qui i poliziotti hanno hanno arrestato tre romani di 59, 37 e 31 anni, gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati infatti colti in flagranza mentre, in piena attività, stavano cedendo sostanze stupefacenti ad alcuni avventori. Nello specifico uno degli arrestati faceva il “palo”, mentre gli altri due si occupavano delle attività logistico-finanziarie, recuperando la droga e vendendola. Solo dopo aver bloccato contemporaneamente tutte le vie di fuga i tre sono finiti nelle mani degli agenti, che hanno quindi sequestrato la droga rimasta invenduta e 1450 euro in contante. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Le altre operazioni anti droga della Polizia

Nelle ultime ore sono state diverse le operazioni della Polizia in questo specifico ambito. Altre sette persone ad esempio sono state arrestate in altrettante operazioni da parte dei poliziotti della “Squadra Volanti” e del commissariato “Celio”, “Colombo”, “Anzio-Nettuno”, “Trevi Campo Marzio”, “San Lorenzo”. In tutto sono sequestrati complessivamente circa 1,5 kg di droga e 3.300 euro in contante.