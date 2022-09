Paura a Roma, mamma e figlio finiscono in Ospedale: travolti da un’auto all’incrocio a San Basilio

Attimi di paura ieri mattina a Roma dove una mamma, che si trovava con il figlio piccolo, è stata investita da un’auto nella zona di San Basilio. Entrambi, a seguito dell’impatto, sono stati trasportati in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

Mamma e figlio investiti in Via del Casale di San Basilio

E’ successo ieri mattina, martedì 6 settembre 2022, in corrispondenza dell’intersezione con Via Tiburtina. La donna, una cittadina nigeriana di 34 anni, si trovava in compagnia del figlioletto quando un’auto (un’Audi A6 guidata da un 31enne) – in una dinamica tuttora in fase di accertamento – è sopraggiunta e li ha investiti.

Quali sono le loro condizioni

Entrambi sono stati portati al Policlinico Umberto I dove sono arrivati, da quanto si apprende, in codice giallo. Le loro condizioni, pertanto, non sarebbero gravi. Proseguono gli accertamenti dei caschi bianchi del gruppo Tiburtino per ricostruire l’accaduto.

Foto di repertorio