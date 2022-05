Roma, lo spaccio a San Basilio non ha intenzione di fermarsi: in 24 ore arrestate sei persone e identificate 140

Continua il lavoro dei Carabinieri per ripristinare tutti i fatti illeciti del quartiere San Basilio al fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini. Nelle ultime 24 ore sono state arrestate sei persone, identificate 140 e eseguiti accertamenti su 53 veicoli. Le persone sorprese a passare droga dagli agenti, soprattutto cocaina e hashish, sono state prontamente arrestate e portate in caserma.

I fatti e gli arresti

Un uomo di 30 anni di Roma, disoccupato e con precedenti, è stato notato dai Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, fuori dalla sua abitazione mentre incontrava un giovane a cui ha dato tre dosi di cocaina. L’uomo è stato arrestato in via Jacopo della Quercia mentre il ragazzo a cui ha venduto la droga è stato segnalato alla Prefettura.

In via del Casale Caletto invece, gli agenti hanno sorpreso un 61enne romano, già noto alle forze dell’ordine, mentre cedeva dosi di cocaina ad un uomo. Il venditore aveva anche altre 8 dosi in tasca e 220 euro in contanti, arrestato.

La stessa vicenda si è ripetuta dopo poco in via Corinaldo, dove gli agenti hanno bloccato una donna di 41 anni romana, disoccupata e con precedenti, mentre passava una dose di cocaina all’acquirente. Hanno poi arrestato un 22enne romeno, con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi si hashish ad un giovane. Aveva con sé anche 12 dosi della stessa droga e 165 euro provenienti dallo spaccio.