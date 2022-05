Tragedia a Roma, studentessa si lancia dalla finestra: morta 16enne

Non ce l’ha fatta la ragazza di appena 16 anni che ieri pomeriggio è precipitata dalla finestra della sua abitazione al quarto piano in via Mattia Battistini, poi ritrovata riversa a terra nel cortile condominiale. Un volo ‘fatale’ che, purtroppo, non le ha lasciato scampo e a nulla è servito quell’intervento d’urgenza, quella corsa disperata in ospedale, al Policlinico Gemelli, per tentare in tutti i modi di salvarle la vita.

La corsa disperata in ospedale e la morte poco dopo

La giovane, che ieri pomeriggio è stata ritrovata nel cortile condominiale in condizioni gravissime, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, sottoposta a un’operazione. Ma, purtroppo, ogni tentativo è stato vano: è morta dopo ore di angoscia all’ospedale Gemelli.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle prime informazioni, pare che in casa, al momento del tragico episodio, ci fosse anche il fratellino più piccolo, che non avrebbe visto nulla perché dormiva. Ora spetterà ai Carabinieri della compagnia Trastevere, che sono intervenuti sul posto, fare chiarezza e capire cosa sia successo, se ci siano ‘terze persone’ coinvolte, se abbiano avuto o meno delle responsabilità.

Al momento, nessuna pista è esclusa, neppure quella di un di suicidio, che potrebbe essere collegato a un rendimento scolastico. Si ipotizza che la ragazza possa aver preso un brutto voto a scuola, ma saranno gli inquirenti a stabilire la fondatezza di queste che, almeno per il momento, restano voci di corridoio. Quello che è certo, come hanno fatto sapere i militari, è che la studentessa non ha lasciato in casa biglietti e lettere, nulla di scritto.