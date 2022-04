Tenta il suicidio due volte nello stesso giorno: fugge dall’auto della moglie e si lancia dal ponte ferroviario

Velletri. Un caduta dal nuovo ponte ferroviario che stava per costargli la vita. Certo le sue condizioni non sono delle migliori e ora si trova in ospedale di Latina dopo un trasporto d’urgenza con l’eliambulanza. Bloccate le corse ferroviarie per le operazioni di soccorso e gli opportuni rilievi da parte degli operatori sul campo.

Primo tentativo in mattinata

Stando a quanto riportano le indagini dei Carabinieri, l’uomo aveva già tentato il suicidio proprio nella mattinata di oggi, sabato 30 aprile, in casa, tentando di gettarsi dalla finestra. Così la moglie, intorno all’ora di pranza aveva deciso di portarlo in ospedale per le cure mediche. Ma l’uomo è stato ostinato: durante il tragitto in auto ha aperto la portiera, è uscito dalla macchina e si è diretto verso il ponte ferroviario dove ha tentato nuovamente il gesto estremo.

La caduta dal ponte ferroviario

Così, una volta nei pressi della stazione, intorno alle 13:00, in Via del campo sportivo (Appia), l’uomo ha cercato nuovamente di togliersi la vita, arrampicandosi, oltre le protezioni, sul nuovo ponte ferroviario. Una volta salito in cima non ha esitato. Era deciso a compiere l’estremo gesto, e alla fine si è lanciato di sotto, lasciandosi cadere nel vuoto. Un volto altissimo, che gli ha provocato forti traumi su tutto il corpo a seguito del brusco impatto al suolo, direttamente sui binari.

L’intervento dell’eliambulanza

C’è stato bisogno dell’intervento dell’eliambulanza per poterlo trasportare rapidamente in ospedale. L’uomo sembra essere un cittadino di Velletri, di circa 55 anni di età. Ora la sua vita è nelle mani dei medici. L’ipotesi del suicido scaturisce dal fatto che l’uomo deve essersi volontariamente arrampicato oltre una recinzione che impediva l’accesso alla zona, e quindi appare difficile che sia caduto ”accidentalmente” dal luogo in cui si trovava.

Traffico ferroviario fermo

Intanto, il traffico ferroviario è andato in tilt, bloccando definitivamente le corse per poter consentire tutte le operazioni necessarie al caso. La tratta Velletri-Roma è stata interrotta per 30 minuti in totale per consentire tutte le operazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Velletri e di Lariano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, pare di Velletri e di Lariano. L’uomo di Velletri, pare un cinquantacinquenne, è stato portato via in eliambulanza.