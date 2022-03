Terribile incidente frontale sulla Via Appia: grave una persona, interviene l’eliambulanza

Terribile incidente oggi pomeriggio, giovedì 24 marzo 2022, su Via Appia Nord nel Comune di Velletri che ha provocato il ferimento in modo serio di una persona. A scontrarsi sono state frontalmente due auto. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza.

Grave incidente a Velletri oggi

Il sinistro si è verificato esattamente sull’Appia all’intersezione con Via Acqua Lucia intorno alle ore 15.00. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Velletri per estrarre la persona dall’auto incidentata prima del trasporto d’urgenza (in codice rosso, ndr) con il mezzo aereo.

