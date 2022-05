Paura a Roma, 16enne precipita nel cortile condominiale: è gravissima

Roma. Una vera tragedia quella che ha visto protagonista una ragazza di soli 16 anni precipitata dal quarto piano di un appartamento. La ragazza è stata rinvenuta e soccorsa all’interno del cortile condominiale. Ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gemelli.

Precipita dal quarto piano di un palazzo: le condizioni della ragazza

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane è precipitata dal quarto piano di un appartamento sito in via Mattia Battistini. Soccorsa dal personale del 118, all’interno del cortile condominiale, le condizioni della giovane sono apparse subito gravi. Trasportata all’ospedale Gemelli la ragazza è stata sottoposta ad un’operazione e al momento si trova nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata.

Le indagini

Nessuna pista di indagine è attualmente esclusa, nemmeno che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio. Secondo le prime informazioni, in casa era presente anche il fratello minore che tuttavia non ha visto nulla in quanto al momento dell’accaduto dormiva. Sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto i Carabinieri della compagnia di Trastevere