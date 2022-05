Roma, cerca di parcheggiare ma sfonda la ringhiera e precipita di sotto

Chi passava di lì con la propria auto si è trovato dinanzi una scena raccapricciante: un’auto è caduta già dal parcheggio dell’Unieuro dentro il quale, presumibilmente, stava compiendo delle manovre. Ci troviamo precisamente all’altezza di via Beverino, all’incrocio delle località di Torrevecchia e Boccea. Il fatto è accaduto solamente pochi minuti fa, nella giornata di oggi lunedì 2 maggio.

Sfonda la recinzione e cade di sotto

Il parcheggio di cui parliamo è sopraelevato rispetto al livello della strada a scorrimento che si trova al di sotto. Dalla foto effettuata sul posto (di Alessandro Catena) si evince che l’auto in questione ha sfondato la recinzione in ferro che perimetra la zona per poi precipitare definitivamente sull’asfalto circostante. La caduta non è stata di certo morbida, date le condizioni in cui versa ora la carrozzeria della vettura.

L’intervento sul posto

Sul posto sono presenti gli operatori dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Locale per assistenza. La persona che si trovava all’interno della vettura precipitata di sotto durante le manovre, si trova ora all’ospedale, dopo il trasporto in codice rosso dovuto alla dinamica, ma quando è uscito dalla vettura era cosciente e non sembrava essere in pericolo di vita.