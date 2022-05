Roma, controlli intensificati in vista del primo maggio: boom di arresti e denunce

Si sa, il primo maggio è da sempre un momento di gioia e rilassatezza. Tuttavia anche in questa circostanza i controlli delle forze dell’ordine non si sono fatti attendere. Proprio per assicurare la serena permanenza ai tanti turisti accorsi a Roma e garantire loro un divertimento sano e tranquillo, i Carabinieri della Capitale hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio con pattuglie a piedi, in auto e moto, nonché per vigilare sulla sicurezza stradale.

Controlli presso gli scali ferroviari e nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e nei principali luoghi di aggregazione dei giovani, con particolare attenzione a piazza San Giovanni, e alle vie limitrofe ma anche i luoghi di transito dei frequentatori dell’evento musicale.

I controlli dei militari

Il bilancio delle attività dei Carabinieri è di 6 persone arrestate e 7 denunciate in stato di libertà gravemente indiziate di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati e i denunciati per droga vi sono ragazzi provenienti da varie regioni italiane mentre la droga rivenuta è stata la seguente: 52,3 g di hashish; 207,9 g di marijuana; 2 g di cocaina e 13 compresse di benzodiazepina è stata sequestrata.

Numerose le denunce e le sanzioni

Nel corso dei controlli, due persone sono state inoltre denunciate per inosservanza del provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Roma, 4 denunciate invece in stato libertà per inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria di Roma-Termini.

I controlli dei militari hanno permesso inoltre di identificare 6 persone sanzionate per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Roma-Termini, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area.