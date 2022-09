Tragico incidente sull’A1: donna muore in ospedale dopo giorni di agonia

Non ce l’ha fatta la donna che sabato pomeriggio è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sull’A1, tra Colleferro e Valmontone. Ieri, purtroppo, i medici – dopo due giorni di agonia – hanno dovuto dichiarare il decesso: hanno cercato di fare il possibile, ma le ferite riportate erano troppo gravi e per la donna non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale sull’A1

Il drammatico incidente è avvenuto sabato scorso, poco dopo le 15. La donna, che viaggiava a bordo della sua auto, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un autobus. Poi ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata, con la vettura che si è ribaltata.

La corsa disperata in ospedale

Le condizioni della donna, 50 anni, sono apparse subito critiche: è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, proprio lì dove ieri, dopo giorni di agonia, è morta. Ora spetterà alla Polizia stradale fare chiarezza sulla dinamica, capire cosa sia successo.