Ardea, la smentita della famiglia: “Charlotte è ancora viva”, le sue condizioni sono disperate

Prima la notizia terribile della morte di Charlotte, la ragazza di 24 anni che ieri mattina è rimasta coinvolta in un drammatico incidente al confine tra Pomezia e Ardea, in via Pratica di Mare, poi la smentita della famiglia. La giovane è in ospedale, in condizioni disperate, ma non è morta: la notizia era stata diffusa ieri sera a seguito dell’aggravamento della situazione sanitaria della ragazza. Che ora lotta tra la vita e la morte.

Le condizioni di salute di Charlotte

Charlotte Mannarino, la ragazza di 24 anni di Ardea, è in ospedale, in condizioni critiche e disperate. È in terapia intensiva, ma il suo cuore non ha smesso di battere. In ogni caso, gli amici questa sera alle 22 si riuniranno a Pomezia per una preghiera, proprio loro che da ieri avevano pensato a questo ‘appuntamento’ per ricordarla. Ora, l’incontro è stato confermato, ma per fare il ‘tifo’, sperare. E pregare insieme, nonostante i medici abbiano constatato la morte cerebrale.

La dinamica del terribile incidente ad Ardea

Charlotte ieri mattina era a bordo della sua Matiz quando, per cause ancora da accertare, ha prima abbattuto un palo, poi si è schiantata contro il guardrail e la sua vettura è finita in un terreno. Lì dove ha terminato la sua ‘corsa’ nel senso opposto a quello di marcia. La 24enne è stata subito trasportata d’urgenza, in codice rosso, al Sant’Anna di Pomezia, poi elitrasportata a Roma, al San Camillo. Dove ora lotta tra la vita e la morte.