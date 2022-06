San Basilio, pusher nasconde la droga nel telaio dell’ascensore: ecco come ‘lavorava’

Roma. Nella scorsa notte, a seguito di un controllo in una nota piazza di spaccio a San Basilio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 24 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato un 24enne per spaccio a San Basilio

La notte scorsa un 24enne romeno è stato arrestato dagli agenti della Polizia. Il ragazzo è stato visto recarsi, dopo aver parlato con un individuo rimasto sconosciuto alle indagini, presso l’ascensore all’interno di uno stabile. Dall‘interno del telaio della porta scorrevole il giovane prelevava qualcosa da consegnare ad altre persone.

Il “bottino” rinvenuto dalla Polizia

Insospettiti, gli agenti hanno fatto scattare le indagini. Fermato dalla Polizia, durante la successiva perquisizione, sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti cocaina per 18 grammi. Sono stati, inoltre, sequestrati 300 euro in contanti trovati indosso al giovane 24enne. Lo stupefacente sequestrato, avrebbe prodotto 42 dosi medie di cocaina.

Dopo la convalida dell’arresto, è stata applicata nei confronti del giovane, l’obbligo di dimora nel Comune di Monterotondo.

Un altro arresto in zona

Non si fermano gli arresti per spaccio in zona San Basilio. Questa volta gli agenti, a seguito di un controllo, un uomo a bordo di un’autovettura è stato trovato in possesso di 15,40 grammi di cocaina. Per l’uomo è stato convalidato l’arresto.

