Si aggira con fare sospetto, poi ammette: ‘Ho oltre 9 kg di droga in casa’. Arrestato

Si stava aggirando un po’ guardingo a bordo del suo scooter in zona Fonte Nuova, ma gli agenti di Polizia avevano già qualche sospetto su di lui, che secondo loro si dedicava allo spaccio di droga. E in effetti avevano ragione.

L’uomo, un italiano di 48 anni, è stato seguito dai poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara da via Nomentana, direzione Colleverde di Guidonia, fino alla sua abitazione. Qui, il 48enne ha parcheggiato il mezzo, poi è stato bloccato e controllato. Prima di ammettere, in modo spontaneo, di avere la sostanza stupefacente ben nascosta in casa.

Cosa è stato trovato in casa durante la perquisizione

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in una piccola cassaforte diverse e numerose dosi di cocaina, ma anche un sacchetto contenente 1.187 kg di cocaina e 73 panetti di hashish con il logo “ Rolls Royce” per un peso complessivo di 7,194 kg. Come se non bastasse, è stato anche sequestrato il materiale usato per il confezionamento e delle bilance di precisione.

L’arresto

Dopo tutti gli accertamenti di rito l’uomo è stato arrestato. Il Giudice ha convalidato la misura e per lui ha disposto gli arresti domiciliari.