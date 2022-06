Roma, spesa da ”sballo”: esce dal supermercato con l’eroina nella lattuga

Roma. Una spesa davvero insolita, quella che una donna di 46 anni aveva con sé all’uscita dal supermercato. Passeggiava calma e disinibita, con le sue buste cariche di vivande per la casa, finché non si è ritrovata davanti le pattuglie dei carabinieri intente in un controllo a tappeto nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Una donna con le buste della spesa

Alla vista dei militari, la donna ha iniziato ad agitarsi, ed è salita sul primo autobus disponibile in quel momento, la linea “20 Express” in via dell’Archeologia. Ma i militari hanno capito subito che c’era qualcosa di sospetto in quella brusca virata verso il mezzo pubblico, per questo hanno deciso di seguire i suoi spostamenti fino alla sua fermata. La donna 46enne è scesa, poi, in prossimità del civico 241, e qui l’hanno sottoposta ad un controllo.

Eroina tra le foglie di lattuga

Ed ecco la sorpresa ”stupefacente”: frugando tra i suoi effetti personali, nulla di sospetto. Ma quando i carabinieri hanno deciso di passare in rassegna la sua busta della spesa, ecco che hanno trovato delle dosi di eroina occultate tra le foglie dell’insalata che aveva appena acquistato. Tra le foglie di lattuga, i militari hanno rinvenuto 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo di circa 305 grammi.

Controlli a domicilio

Ma non è finita qui, perché poi si è passati al suo domicilio. E qui, i militari hanno rinvenuto ulteriori 2 involucri della stessa sostanza, nascosti all’interno di vari mobili della cucina, 5 “panetti” di hashish, del peso di circa 445 g, una bustina con all’interno 5 g. di marijuana, una bottiglietta contenente circa 40 ml di metadone ed un bilancino di precisione. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Gli altri arresti della giornata

Nello stesso quartiere, poi, il monitoraggio delle strade ha portato ad ulteriori arresti. Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato anche un 42enne romano, disoccupato e con precedenti. Il suo fare sospetto ha portato i carabinieri a fermarlo e controllarlo: lo hanno trovato in possesso di 74 dosi di cocaina per un peso di circa 80g.

Successivamente i Carabinieri hanno invece arrestato un 20enne romano, già con precedenti, sorpreso, nel corso di un controllo, con 10 dosi di cocaina del peso di circa 11,5 grammi e della somma contante di 270 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

E, infine, durante le ultime battute di controllo, i militari hanno scovato anche un 19enne romano, con precedenti, che era stato notato aggirarsi con fare sospetto in via Aragona, nei pressi di una nota piazza di spaccio. Anche per lui è scattata la perquisizione sia personale che domiciliare, rinvenendo in suo possesso un pezzo di hashish del peso di 12 g., una dose di cocaina, altri due frammenti di hashish e un po’ di marijuana.