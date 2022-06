Roma: «Favorisca patente e libretto», ma in auto aveva quasi 2kg di droga

Roma. Nella scorsa notte un 35enne di origine italiana è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Quasi 2kg di droga nello zaino alla Magliana

Nella notte scorsa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intenti nel controllo alla circolazione stradale in Via della Magliana hanno fermato un uomo a bordo della sua auto. Il troppo nervosismo mostrato dall’uomo ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato, nello zaino dell’uomo, 17 involucri di plastica contenenti, in totale, 1,7 kg di hashish e una busta di cellophane contenente 100 g. di marijuana.

La perquisizione a casa dell’uomo

Volendo andare a fondo a questa faccenda, i Carabinieri hanno perquisito anche la dimora dell’uomo nella quale è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. È stata trovata, inoltre, anche una pistola Glock 19 calibro 9×21, legalmente detenuta, completa di 18 cartucce. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza tenutasi presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio dove è stato convalidato l’arresto.

