Roma, garage ‘stupefacente’: sequestrati 50 kg di hashish

Si stava muovendo con fare sospetto, era nervoso e questo ha attirato, inevitabilmente, l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, che stavano transitando proprio lì, in quella strada, in via Mattia Battistini. E qui i militari hanno fermato l’uomo, poi l’hanno controllato e hanno scoperto che passeggiava, come se nulla fosse, con la droga in tasca.

Cosa hanno trovato i Carabinieri

Il 24 maggio scorso i Carabinieri hanno fermato l’uomo, un 32enne romano, nei pressi di alcuni parcheggi condominiali e lo hanno controllato. Lui è stato trovato in possesso di 1,2 Kg di hashish, suddivisi in 12 panetti. Poi, però, ispezionando i luoghi circostanti i militari hanno rinvenuto ulteriori 23,8 kg della medesima sostanza stupefacente, occultati in tre sacchetti posizionati nei pressi di un box auto, mentre all’interno de garage hanno recuperato altri 24,7 kg sempre di hashish. Quindi, quasi 50 Kg di hashish complessivi, che sono stati sequestrati.

L’arresto

Il 32enne romano è stato colto in flagrante e arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trattenuto in caserma, poi nelle aule di Piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato e l’uomo posto ai domiciliari.