Isola dei Famosi 2023, ecco il cast ufficiale: chi sono i concorrenti

A breve torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5. Anche in questa edizione 2023 la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi. E dopo quest’ultimo annuncio nasce la curiosità su chi saranno i concorrenti della trasmissione? Chi sono i personaggi famosi che stanno per partire alla volta dell’Honduras? Chi sono gli opinionisti? Andiamo a vedere cosa sappiamo.

In attesa che il programma faccia capolino sul piccolo schermo sulla rete ammiraglia di Mediaset, al termine del GF Vip previsto per marzo, sono annunciate varie novità. E tra le altre la presenza in studio, come opinionisti, di Enrico Papi e Vladmir Luxuria. Ma chi saranno i concorrenti?

Chi saranno i concorrenti di questa edizione del reality

A volare in Honduras per questa nuova edizione del reality saranno Fiore Argento, la sorella della più famosa Asia; Gianmarco Onestini, fratello di Luca; Pamela Camassa, Paolo Noise, Annie Mazzola, Helena Pr3esetes, Cristina Scuccia. Potrebbero prendere parte alla trasmissione, ma ancora non è confermato, le sorelle Serena ed Elga Enardu ed Alesandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini.

Per la gioia dei numerosi fan della conduttrice, nonostante il lungo e difficile periodo trascorso a causa del divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi che aveva manifestato qualche perplessità iniziale, sarà anche in questa occasione alla guida dell’Isola dei Famosi. L’idea di prendersi un anno di pausa per recuperare a tutto quanto le è successo è stata superata, anche grazie al supporto e all’opera di convincimento della sua cara amica Silvia Toffanin.

Quando prende il via la trasmissione

A partire da fine marzo, inizi di aprile, quindi, tutti i fan del reality si tengano pronti a seguire le vicende de l’Isola dei Famosi nell’Honduras. Chissà quali saranno le dinamiche di quest’anno, come si comporteranno i naufraghi, quali saranno le intese e gli immancabili dissapori che nasceranno tra i concorrenti.