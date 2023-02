Chi sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023? Cast concorrenti

Il reality l’Isola dei Famosi sta per tornare sul piccolo schermo. Infatti, dal prossimo 17 aprile la showgirl Ilary Blasi tornerà al timone della trasmissione, pronta a destreggiarsi con le nuove e scoppiettanti avventure dei naufraghi. Per la Blasi il questo sarà il primo ritorno sotto i riflettori dopo la separazione con Totti ma la donna non sarà sola. Con lei anche Vlamidir Luxuria ed Enrico Papi che prenderà il posto di Nicola Savino. Attualmente il cast si sta formando. Se il nome dell’inviato è ancora top secret, lo stesso non può dirsi per i primi 5 concorrenti che quest’anno prenderanno parte alle nuova edizione del reality targato Mediaset e che mette alla prova i Vip. Ecco cosa sappiamo di loro.

Cristina Scuccia (ex Suora) concorrente all’Isola dei Famosi 2023? Ultime news sul cast

I primi cinque concorrenti de L’Isola dei Famosi

Noto come l’Avvocato del diavolo, a Nuovo, Luca di Carlo ha confermato di aver accettato per prendere parte alla nuova edizione del reality. Il 45enne è uno dei più cari amici di Ilona Staller e, proprio nella scorsa edizione de l’Isola, l’uomo era apparso sul piccolo schermo per sostenere e dare man forte alla storica amica. Quello dell’uomo sarà un vero e proprio debutto, per lui è infatti la primissima volta all’interno di un simile format. Stando a quanto riportato da Tv Blog, un secondo possibile concorrente è rappresentato da Pamela Camassa, soubrette 38enne e sentimentalmente legata a Filippo Bisciglia. Quest’ultimo volto di punta di un altro programma di successo targato Mediaset, ovvero Temptation Island.

Sull’Isola dovrebbe fare capolino anche la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno Simone Antolini. Infine, ma non certamente per importanza, è previsto l’ingresso nel reality di Cristina Scuccia, meglio nota ai più come l’ex Suor Cristina. Abbandonato l’abito religioso, la donna è adesso pronta per tuffarsi in una nuova ed emozionaente avventura. Insomma, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e goderci poi lo spettacolo.