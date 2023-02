Temptation Island 2023, come partecipare: aperti i casting, quali sono i requisiti

Dopo due anni di fermo, ecco che il programma Temptation Island torna a fare capolino sul piccolo schermo. Una bella, rassicurante notizia per i fan della trasmissione rimasti delusi, lo scorso anno, dall’esperimento di Ultima Fermata. Quest’ultimo rappresentava, infatti, un fax simile del programma che tuttavia non ha registrato un ampia udienza di pubblico, con il conseguente flop negli ascolti. Aperti dunque i casting di Temptation Island ma quali sono i requisiti necessari per candidarsi? Inoltre, quando inizia l’amato programma e chi vedremo alla sua conduzione? Sono ancora diversi gli interrogativi che ruotano attorno alla trasmissione, ecco cosa sappiamo.

Casting Temptation Island 2023: come partecipare

La nuova edizione di Temptation Island e i requisiti per partecipare ai casting

La nuova, attesa edizione di Temptation Island è prevista per questa estate. Inoltre, in questi giorni, a darne conferma anche la striscia pubblicitaria che viene trasmessa su Canale 5 durante la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi. Dunque, è tempo di pensare ai casting. Ma quali sono i requisiti per candidarsi e sperare così di prendere parte al programma? L’invito a partecipare è rivolto alle coppie fino a 35 anni di età, senza figli in comune, in crisi oppure alla ricerca di un equilibrio d’amore perduto. Il format è molto richiesto dal pubblico, motivo per il quale la scelta di riproporlo è apparsa alquanto obbligata e presente nell’aria da diverso tempo.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Ecco cosa aveva detto in merito Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti 2022- 2023: ‘Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti’. Un punto interrogativo resta invece sulla conduzione. Al momento, infatti, non è noto chi condurrà il programma ma la scelta, se si prendesse in considerazione il gradimento del pubblico, dovrebbe senza dubbio ricadere su Filippo Bisciglia, volto storico di Temptation.