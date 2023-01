Uomini e Donne, perché Alice Barisciani ha perso il lavoro? L’offerta di Maria De Filippi

Alice Barisciani perde, per qualche motivo ancora non conosciuto, il posto di lavoro. Maria De Filippi, vedendo la ragazza in difficoltà. si propone in aiuto della corteggiatrice di Federico Nicotera: ecco come vorrebbe aiutarla la storica conduttrice di Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo.

Uomini e Donne, Alice Barisciani perde il lavoro: ecco come vogliono aiutarla

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Alice Barisciani che riceve l’aiuto di Maria De Filippi dopo che ha perso il lavoro. La giovane Alice, corteggiatrice in carica e diretta rivale di Carola Viola Carpanelli al trono di Federico Nicotera, é rimasta senza una occupazione lavorativa, in quanto licenziata in tronco. Il motivo? La frequenza saltuaria registrata sul posto di lavoro nell’ultimo periodo, dovuta principalmente all’impegno che la giovane ha pattuito per la partecipazione alle puntate di Uomini e donne, volta alla ricerca dell’amore in TV, ha provocato il licenziamento della ragazza dal posto di lavoro.

O almeno questo trapela dalle ultime anticipazioni TV di Uomini e donne relative alle registrazioni tenutesi il 21 gennaio 2023, riprese online da Uomini e donne classico e over. La conduttrice e produttrice TV del dating show di Canale 5 si dichiara ufficialmente disponibile ad aiutare Alice Barisciani ad ottenere un nuovo posto di lavoro per l’occupazione venuta meno per via della conoscenza di Federico Nicotera che la tiene impegnata al trono classico di Uomini e donne. Ma non é tutto.

L’aiuto di Maria De Filippi per trovarle un posto di lavoro

Nel suo intervento in trasmissione, la conduttrice TV Maria De Filippi si palesa molto vicina ad Alice Barisciani, in un supporto totale che non si limita alla sola questione lavorativa che rischierebbe di compromettere il percorso TV avviato dalla capitolina al trono classico. “Altre cose di ieri- fanno quindi sapere nel dettaglio gli spoiler TV della nuova puntata di Uomini e donne -. Maria quando ha offerto lavoro ad Alice ha anche detto che se volesse trasferirsi a Roma non sarebbe un problema. Lei è stata licenziata per le troppe assenze fatte”. Nel frattempo, Alice Barisciani prosegue il suo percorso volto alla ricerca dell’amore in TV, avviato al trono classico condotto da Federico Nicotera. Che Alice si riveli la scelta finale del tronista in carica, avendo la meglio su Carola Viola Carpanelli?