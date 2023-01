Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio 2023: Lavinia e Alessio Campoli, le esterne di Federico e ultime news su Biagio

La fredda settimana di gennaio ha preso il via da pochissimo, siamo appena a martedì ma anche oggi nulla cambia per gli appassionati telespettatori, quelli che da anni seguono, senza perdersi una puntata, Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio il cavaliere Alessandro, uno dei più discussi e chiacchierati degli ultimi giorni, e la tronista Lavinia contro il corteggiatore Alessio Corvino, paparazzato con una ragazza, a sua detta un’amica, cosa succederà nella puntata di oggi? Ecco tutte le anticipazioni.

Lavinia e il bacio ad Alessio Campoli

Dopo la discussione, l’ennesima, con Alessio Corvino, Lavinia, a un passo dalla scelta, sta continuando a conoscere meglio anche Alessio Campoli, romano ed ex fidanzato di Angela Nasti. Tra i due la conoscenza procede a gonfie vele e stando alle anticipazioni nell’ultima esterna lei ha deciso di farle una sorpresa al lavoro. E tra i due è scattato un bacio. Sarà lui il fortunato?

Le esterne di Federico con Alice e Carola

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni, oggi si parlerà anche del tronista Federico, che ha deciso di portare in esterna Carola. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro dopo le continue discussioni? E come reagirà Alice, che dovrà guardarsi l’esterna da spettatrice? Sicuramente non mancheranno i colpi di scena!

Biagio e Carla

Come sempre, però, a Uomini e Donne anche oggi pomeriggio ci sarà un mix, tra tronisti e cavalieri e dame del trono over. Tutti sono lì, d’altra parte, per cercare l’amore. E oggi si tornerà a parlare di Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più chiacchierati del parterre maschile. L’uomo sta continuando a conoscere meglio Carla, che ha chiamato la trasmissione per lui. Ma non mancheranno le polemiche in studio con Silvia, ex fiamma. Cosa succederà? L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5!