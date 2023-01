Uomini e Donne, anticipazioni 23 gennaio 2023: le esterne di Lavinia e Federico, ultime news su Alessandro, cosa vedremo oggi

Anticipazioni oggi. Nuova settimana e nuovo e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show che da anni, più di venti, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio per un’intera puntata Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del trono Over, e Gloria, tra alti e bassi, oggi cosa succederà nel salotto della trasmissione? Maria De Filippi, la padrona di casa, lascerà spazio a dame e cavalieri o si parlerà dei tronisti, che sono a un passo dalla scelta?

Le esterne di Lavinia e Federico, cosa vedremo oggi

Molto probabilmente oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, Maria De Filippi lascerà spazio ai tronisti. E cioè a Lavinia e a Federico Nicotera. Stando alle anticipazioni, pare che Lavinia abbia discusso, ancora una volta, con Alessio Corvino e pare sia uscita in esterna con Alessio Campoli, il corteggiatore romano con il quale si è lasciata andare in un lungo bacio. Quanto al trono di Federico, invece, l’ingegnere è ancora diviso tra Carola e Alice. Come saranno andate le esterne?

Alessandro tra Gemma, Pamela, Desdemona, Cristina e Silvia

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Alessandro, il cavaliere di 53 anni di San Giorgio Cremano che sta facendo molto discutere. L’uomo, che è cercatissimo, sta conoscendo meglio Gemma, Pamela, Desdemona, Cristina e Silvia. Ma oggi l’attenzione sarà su Pamela: la conoscenza tra i due prosegue, ma il cavaliere ha spiegato di esserci rimasto male quando è venuto a sapere che la dama vive ancora con l’ex compagno, socio anche sul lavoro.

Biagio, invece, sta continuando a conoscere meglio Carla, ma le discussioni e le tensioni con Silvia non sono finite. L’appuntamento con Uomini e Donne e con una nuova e imperdibile puntata è per oggi, lunedì 23 gennaio, a partire dalle 14.45 su Canale 5!