Biagio di Uomini e Donne: chi è, cognome, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, Iolanda

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio Biagio, pronto a rimettersi in gioco anche in questa nuova edizione!

Chi è Biagio di Uomini e Donne

Biagio Di Maro è nato a Napoli nel 1967 e nella vita è un operaio, lavora come escavatorista. Di lui sappiamo che è vedovo e che ha tre figli. Nella vita lavora sui grosso escavatori, è un escavatorista nei cantieri, ma si dedica anche alla vendita di un prodotto tipico e amato della sua terra, le mozzarelle di bufala.

Instagram

Biagio ha un profilo Instagram. Con il suo account @biagio10dimaro vanta quasi 2.000 followers.

Cristiana e Biagio

Biagio è sicuramente uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile. E’ un uomo affascinante, ha frequentato diverse donne, ma non è mai riuscito a trovare l’amore, la persona adatta. Prima la frequentazione con Elena, poi Stella e ora Cristiana. Quest’ultima, dopo una breve frequentazione con Stefano, è di nuovo single. E disposta a nuove conoscenze. Deciderà di frequentare Biagio? Prima gli ammiccamenti in studio, secondo Biagio, poi il corteggiamento spietato: l’uomo, infatti, le ha fatto recapitare un bel mazzo di rose e una confezione di baci perugini, con tanto di biglietto romantico: ‘Prova a conoscermi’. Cristiana gli darà questa possibilità? O si farà trascinare dalla brutta fama di Biagio? Biagio ha fatto di tutto per conquistarla. E in parte ci è riuscito perché lei ha accettato l’invito e sono usciti insieme!