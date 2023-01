Carla di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Biagio

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio Biagio Di Maro, un cavaliere napoletano molto discusso e chiacchierato che, archiviata la conoscenza con Silvia (e non certo nei modi migliori), sta frequentando Carla, una dama che ha chiamato la trasmissione proprio per lui. Certa quasi di riuscire a conquistarlo. Ce la farà?

Cosa sappiamo su Carla di Uomini e Donne

Carla è una bellissima donna e ha deciso di mettersi in gioco, di chiamare la redazione di Uomini e Donne per conoscere meglio Biagio. Ha spiegato di essere molto attratta fisicamente dall’uomo, nonostante le discussioni e le polemiche in studio, soprattutto da parte degli opinionisti Tina e Gianni. Secondo Carla, nonostante le critiche, Biagio è una persona buona, di cuore. E ha pensato bene di frequentarlo. Lei ha 53 anni, vive a Bergamo e sappiamo che è separata con figli. Lavora in un’azienda che produce e vende bigiotteria: lei, nel dettaglio, si occupa della vendita dei prodotti, degli allestimenti, dei punti vendita e delle fiere in giro per l’Italia.

Carla è separata dal 1995, dopo un matrimonio lungo 8 anni. E ora è pronta a rimettersi in gioco. Biagio sarà il fortunato?

La conoscenza con Biagio

Biagio ha deciso di conoscere meglio Carla. I due si sono visti più volte e ci sono stati anche dei baci, ma niente di più. Biagio ha provato e ha tentato l’approccio fisico, ma Carla ancora non è pronta. E ha deciso di conoscerlo ancora meglio. Sarà la volta buona? In realtà, stando alle primissime anticipazioni pare che la conoscenza non sia andata a buon fine e che tra in studio voleranno anche gli ‘schiaffi’. Ma sarà così? Non ci resta che seguire le prossime puntate del dating show per scoprirlo. Perché i colpi di scena non mancheranno!