Silvia di Uomini e Donne, chi è la dama in studio per Roberto: età, lavoro, carriera

Uomini e Donne. Un’altra scoppiettante puntata è andata in onda oggi su Canale 5, in compagnia del salotto amoroso di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in puntata.

Silvia, una nuova dama per Roberto

Silvia è una donna elegante, forte, decisa e molto sicura di sé, ed è scesa in studio per conoscere l’affascinante Roberto che oggi può vantare ben quattro dame per lui che stanno cercando di accaparrarselo. Di Silvia, al momento, conosciamo ben poco, perché è stata solamente una volta in studio, ed ha avuto modo solo in misura limitata si esprimersi. Con Roberto Silvia ha parlato molto a telefono, e per messaggio, e lo stesso cavaliere si è detto entusiasta della sua persona. Cosa ti piace di Silvia? Lui ha detto: ”Mi piace il suo modo di fare, parlare ed esprimersi, è una persona molto profonda”. Chissà come proseguirà la loro conoscenza, dal momento che Riccardo sembra in realtà molto preso da Gemma.