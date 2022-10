Roberto di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, nuoto e Gemma

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la pausa estiva, Maria De Filippi torna ad allietare il pomeriggio dei propri telespettatori con avvincenti e frizzanti storie! Quest’oggi al centro dello studio c’è il cavaliere Roberto, conosciamolo meglio!

Roberto: chi è il cavaliere di uomini e donne

Uomo pacato e colto, Roberto ama il nuoto. Campione mondiale, l’uomo ha anche diretto il settore acquatico della Polizia di Stato. La passione per il nuoto è molto radicata in Roberto, al punto tale da trasmetterla anche al figlio. Infatti, insieme, padre e figlio, gestiscono un’attività di nuoto paraolimpico.

La conoscenza con Paola

Roberto ha intrapreso la conoscenza con Paola. Anche se è presto per sbilanciarsi, tra i due sembra esserci un certo feeling. L’uomo, tuttavia, è uscito anche con Gemma. Al momento però la cosa non sembra destare la preoccupazione di Paola. Come andrà tra i due?