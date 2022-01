Gemma Galgani: chi è, età, marito, Instagram, curiosità e vita privata della dama di Uomini e Donne

Torna puntuale l’appuntamento con Verissimo-Le Storie in onda, come sempre, a partire dalle ore 16 su Canale 5. Nella puntata in onda oggi, sabato 13 giugno, verrà riproposta l’intervista di Silvia Toffanin a Gemma Galgani. Conosciamola meglio…

Gemma Galgani: chi è, età

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste principali di Uomini e Donne Over. I telespettatori che seguono quotidianamente il programma di Maria De Filippi avranno imparato a conoscere Gemma nel tempo, diventando uno dei pilastri del Trono Over del pomeriggio di Canale 5.

Nelle varie stagioni di Uomini e Donne la dama Gemma Galgani è ora nota come la ex di Giorgio Manetti, la ex di Marco Firpo e la rivale di Tina Cipollari. In questo articolo vogliamo riassumere le principali informazioni e ultime news di Gemma Galgani, evidenziano chi è, la sua età, la situazione sentimentale e qualche informazione sulla vita privata e carriera della celebre dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani: chi è, anni, altezza e vita privata

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950. Il suo segno zodiacale è il Capricorno, è alta 168 cm e pesa circa 55 kg. La dama di Uomini e Donne Gemma è molto attiva sui principali social network, su Instagram il suo profilo ufficiale @gemma.galgani vanta oltre 330.000 seguaci.

Gemma è ora alla ricerca dell’amore della sua vita, dopo una serie di relazioni concluse la bionda protagonista di Uomini e Donne cerca il Principe Azzurro. Il suo primo matrimonio avvenne all’età di 19 anni con un uomo più giovane di lei. Relativamente alla sua carriera, concluso il liceo artistico, si lancia nel mondo dello spettacolo. Lavora al Teatro Alfieri e successivamente al Teatro Colosseo di Torino.