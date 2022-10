Gemma Galgani di Uomini e Donne e l’aborto quando aveva 40 anni: l’intervista

Gemma Galgani è un personaggio assai noto per il pubblico di Uomini e Donne. Un personaggio mite che raccoglie i favori del pubblico forse proprio grazie al suo carattere tranquillo. La Galgani, solo qualche giorno fa, si è lasciata andare a confidenze sul suo passato. Un racconto triste che l’ha vista protagonista di un aborto quando aveva soli 40 anni.

Il racconto del dramma

La tronista di Uomini e donne ha dichiarato: “Avevo già 40 anni quando mi sono accorta di essere incinta. Quel bambino l’ho perso…”.

Un dramma per Gemma, ma per qualsiasi donna che, oltretutto, come lei non ha poi avuto la gioia di poter avere un figlio. Perché la tronista nel programma di Maria De Filippi, dopo ver perso quel bambino, ha sperato in un momento migliore e, magari anche nel compagno giusto. Purtroppo un’attesa vana per la Galgani.

Gemma cerca il grande amore

Nonostante gli anni passati è evidente che per Gemma il dolore è ancora vivo. Perché per quanto sola, oggi, avrebbe potuto avere un figlio. Così, purtroppo, non è stato. Ma chissà che almeno il salotto Della De Filippi non gli dia l’occasione di trovare l’uomo giusto che ha tanto atteso. Chissà che almeno non si coroni per lei il sogno di amore.