Uomini e Donne, anticipazioni 10 ottobre 2022: ultime news su Ida, Riccardo e Roberta, le esterne dei tronisti

Dopo aver visto al centro dello studio Federica Aversano e Lavinia, le due troniste che hanno deciso di mettersi in gioco e di conoscere i loro corteggiatori, oggi inizia una nuova settimana. E di conseguenza su Canale 5, a partire dalle 14.45, ci saranno altri imperdibili appuntamenti di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Questa volta, però, i riflettori su chi saranno puntati? Si continuerà a dare spazio ai giovani o ai protagonisti del trono Over, tra dame e cavalieri?

Lo ‘scontro’ tra Ida, Riccardo e Roberta oggi a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, verrà lasciato spazio ai protagonisti del trono Over, in particolar modo a Ida, Riccardo e Roberta. Quest’ultima, infatti, ha deciso di chiudere la frequentazione con Alessandro, dopo le insinuazioni di Ida. E le due hanno discusso in studio, tirando in ballo anche Riccardo, l’ex in comune. Ma Riccardo oggi dirà qualcosa? Prenderà le difese di una delle due?

La conoscenza tra Gemma e Santino

Non finisce qui. Probabilmente verrà dato spazio anche a Gemma, una delle dame più chiacchierate del parterre femminile. La Galgani, dopo aver archiviato la storia con il cavaliere francese, ha deciso di conoscere Santino: sarà lui l’uomo giusto?

Le esterne dei due tronisti

Dopo aver visto le esterne di Federica e Lavinia, la padrona di casa lascerà spazio ai due tronisti, Federico Dainese e Federico Nicotera? Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata di oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5!