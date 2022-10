Alessio, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne: chi è, età, carriera, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Al centro dello studio oggi ci sono le troniste Lavinia e Federica. Oggi per loro è sceso un nuovo ragazzo, o meglio è stata una delle due troniste a richiedere la sua presenza nel salotto della De Filippi. Il giovane si chiama Alessio, conosciamolo meglio!

Chi è Alessio, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Oggi al centro dello studio di Maria De Filippi c’è un nuovo ragazzo: si chiama Alessio, ha 27 anni e non è nuovo di Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, ha già preso parte al dating show e la sua presenza non è passata inosservata ad una delle nuove troniste che ha richiesto la sua presenza in studio. Chi sarà, Lavinia o Federica?

La chiamata di Lavinia

Arrivato in studio, Alessio, sembrava un pochino spiazzato in quanto — come lui stesso ha detto — è stato chiamato e adesso sta aspettando che il tutto diventi maggiormente chiaro. A richiedere il suo ritorno in studio è stata la tronista Lavinia che oltre ad essere rimasta colpita dal suo aspetto fisico ha evidenziato come le sia rimasta impresso il carattere del 27enne. Quest’ultimo dal canto suo, pur avendo espresso una preferenza per Federica, si è dimostrato lusingato dall’atteggiamento di Lavinia. Cosa deciderà di fare?