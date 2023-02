Temptation Island 2023 ci sarà, ecco quando inizia: concorrenti e casting, come partecipare

Temptation Island 2023 si farà. E ora su questo non ci sono, finalmente, dubbi. Dopo la pausa della scorsa estate, con i telespettatori che avevano dovuto rinunciare a una delle trasmissioni Mediaset più amate di sempre, il viaggio nei sentimenti sta per tornare. Ma quando inizia? Chi sono i concorrenti? E come fare per partecipare ed entrare nel cast? Il programma, lo ricordiamo, ruota attorno a delle coppie, non conosciute, che decidono di ‘giocare’ per mettere alla prova il loro amore. Riuscirà, il sentimento, a resistere alle tentazioni dei single?

Ritorna Temptation Island su Canale 5

Dopo l’esperimento, non riuscito molto bene, di Ultima Fermata con il flop di ascolti, Temptation Island è pronto a ritornare sul piccolo schermo. E lo farà, quasi sicuramente, , anche se al momento una data ufficiale ancora non c’è.

Come partecipare, i casting sono aperti

Quello che è certo, invece, è che sono iniziati ufficialmente i casting. A confermarlo la striscia pubblicitaria che da giorni, ormai, sta passando su Canale 5 durante la messa in onda dei programmi della De Filippi, come uomini e donne. Possono partecipare a Temptation Island le coppie fino a 35 anni d’età e senza figli in comune, a patto però che siano in crisi o alla ricerca di un equilibrio. È in questo modo che si sceglieranno i concorrenti, quelli che rivedremo in televisione su Canale 5, forse a partire da fine giugno (ma non è detto). Per partecipare si può chiamare lo 063721721 o si può compilare il form sul sito www.wittytv.it. Alla conduzione potrebbe esserci, ancora una volta, Filippo Bisciglia: lui, da anni, è al timone della trasmissione e accompagna le coppie in quel lungo viaggio nei sentimenti. Fatto di gelosie, ripensamenti e mancanze.

Ora non ci resta che aspettare, ma d’altra parte già Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023, aveva fatto capire qualcosa rispondendo a una domanda di Fanpage: ‘Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti’. E ora, per la gioia dei fan, non ci sono più dubbi: Temptation Island 2023 si farà!