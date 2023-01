Temptation Island 2023 andrà in onda su Canale 5: ecco quando

Il palinsesto Mediaset è pronto a regalare tante belle novità e sorprese ai propri telespettatori! Le maggiori novità si hanno soprattutto per quel che riguarda i reality rispetto ai quali la scelta offerta dal colosso televisivo è davvero ampia. Ne sono un esempio L’Isola dei Famosi, Temptation Island e la Talpa ed è proprio rispetto a queste trasmissioni che da qui ai prossimi mesi potrebbero esserci dei piccoli stravolgimenti rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Temptation Island sparisce dai social e da Witty: il programma è stato chiuso definitivamente?

Temptation Island e l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

Il programma Temptation Island — trasmissione basata su un format statunitense e che racconta delle vicissitudini di sei coppie non sposate e chiuse per cinque settimane all’interno di un villaggio, messe alla prova da appositi ‘tentatori e tentatrici’ — potrebbe prendere il posto de La Talpa con una doppia edizione, probabilmente una d’estate e un’altra durante l’inverno. ‘Credo che facciamo doppio Temptation Island quest’anno al posto della Talpa...’ queste le parole del giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, ospite ieri del programma web Casa Pipol. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il reality che vede protagonista le sei coppie, dopo l’interruzione del 2021 dovrebbe tornare sul piccolo schermo nell’estate del 2023. Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e vedere cosa accadrà! Ma quali sono gli altri reality che la Mediaset ha in programma?

L’Isola dei Famosi

Sempre Parpiglia ha poi rivelato che lo show condotto da Ilary Blasi dovrebbe avere inizio subito dopo la fine del Grande Fratello ed essere composto, salvo imprevisti, da dieci puntate: ‘L’Isola riparte ufficialmente dopo il GF Vip e al momento sono previste dieci puntate’. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, vorrebbe dire che la Mediaset ha deciso che per il reality della Blasi non sia previsto nessun raddoppio settimanale. Infine, nel cast dell’Isola non è esclusa la possibile presenza di Soleil Sorge.