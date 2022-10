Temptation Island sparisce dai social e da Witty: il programma è stato chiuso definitivamente?

Temptation Island, l’altra grande creazione di Maria De Filippi, dopo Uomini e Donne, e ad esso intimamente connesso, ha letteralmente infiammato l’estate di Canale 5 per tanto tempo ormai: precisamente dal 2014 al 2021. Il format, comunque, non è completamente originale, perché si basa sulla falsa riga di un programma olandese Blind Vertrouwen (L’amore è cieco), dove più o meno si assiste alle stesse dinamiche, sebbene con qualche forte variazione.

Temptation Island 2022 non andrà in onda quest’estate: ecco perché

Temptation Island sparisce dai social: perché?

Il genio di Maria De Filippi e degli autori, è stato sicuramente quello di creare una sorta di continuità con i personaggi di Uomini e Donne e adattarlo così anche alle aspettative del pubblico italiano. Falò sulla spiaggia, tradimenti, scenate di gelosia, pianti e rabbie recondite: tutto quello che piace al pubblico. Addirittura, l’ultima puntata aveva ottenuto un grande risultato mediatico: ben il 27% di share. Poi, è arrivato lo stop improvviso. Il programma è andato perso questa estate. Alcuni utenti non si sono dati per vinti, ed hanno cercato tutti gli indizi del caso: la maggior parte di loro ci segnala che sono stati disattivati gli account social della trasmissione. Anche su Witty Tv, piattaforma Web di Fascino, sono scomparsi tutti i contenuti relativi a Temptation Island. Poi, arrivano le ricostruzioni del caso, secondo le quali l’edizione 2022 non sarebbe andata in onda a causa di problemi nati tra la società di produzione Fascino e il gruppo Banijay, colei che ne detiene i diritti internazionali per intenderci. Dunque, va da sé che le ultime mosse del programma potrebbero essere relative all’esistenza di un complicato contenzioso.

Potrebbe tornare in futuro?

Ad ogni modo, al momento, non si segnalano commenti ufficiali sulla misteriosa questione, tuttavia il format dopo aver saltato una stagione, rischia di finire nuovamente fuori dai giochi se le cose dovessero continuare in questo modo. L’altra ipotesi, è quella dello svecchiamento, come rivelato in una recente intervista da Piersilvio Berlusconi: “Non c’è nessun nodo. Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation Island resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti.”