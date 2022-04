Temptation Island 2022 non andrà in onda quest’estate: ecco perché

Brutte notizie per i fan e i telespettatori che aspettano l’estate sì per godersi il mare, le ferie e le belle giornate, ma anche per seguire il viaggio nei sentimenti più amato di sempre. Stiamo parlando di Temptation Island, il programma di Canale 5 che vede come protagoniste diverse coppie, di personaggi e famosi e non, che hanno un solo obiettivo: mettere alla prova il loro amore. Ma questa volta, alla prova viene messa la pazienza del pubblico perché la trasmissione, stando almeno alle indiscrezioni rilasciate da Tv Blogo, non andrà in onda questa estate.

Il motivo dello stop

Il docu-reality, girato nella meravigliosa Sardegna, che vede alla conduzione Filippo Bisciglia, quest’estate non andrà in onda su Canale 5. E il palinsesto dovrà fare i conti, quindi, con una mancanza notevole. Ma perché? Il motivo dello stop è stato spiegato da Tv Blogo.

“Stando a quanto ci risulta Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma”.

E ancora, “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno, nella consueta collocazione del sabato sera, dove da anni è leader incontrastato in termini di ascolti)”. Tutto sarebbe da collegare da mancato accordo tra Fascino PGT, l’azienda che vede al timone Maria De Filippi, e Banijay Italia.

La messa in onda dopo l’estate?

Nulla, però, sembra essere perduto. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island potrebbe tornare su Canale 5 in autunno, quindi dopo l’estate.

“Dopo l’estate non è escluso che Temptation torni (con registrazione ad agosto in Sardegna). Già nel 2020, lo ricorderete, la trasmissione ebbe una versione autunnale, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi (attualmente fuori da Mediaset).Ad oggi, lunedì 11 aprile, la certezza è che l’estate 2022 di Canale 5 – come riporta Tv Blogo – sarà senza Temptation Island. Il che non è un dettaglio, considerando i numeri e il successo (non solo televisivo) del titolo prodotto dalla De Filippi. Che con la finale di Amici, prevista a maggio, chiuderà la sua stagione televisiva”.