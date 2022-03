Temptation Island 2022, quando inizia, anticipazioni e cast: le parole di Filippo Bisciglia

Si avvicina l’estate (e per fortuna) e i fan di Canale 5 non vedono l’ora di rivedere sul piccolo schermo Temptation Island, il ‘viaggio nei sentimenti’ più amato di sempre. In realtà, il programma da qualche mese è in bilico perché da settembre si vocifera di un mancato accordo tra le due aziende, Fascino di Maria De Filippi e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format. Ma si farà? Le coppie metteranno alla prova il loro amore nel villaggio da sogno in Sardegna? Riusciranno a resistere alle tentazioni e a dimostrare quanto sia forte la loro storia?

Si farà Temptation Island 2022?

L’ultima edizione di Temptation Island è andata in onda nell’estate del 2021 e alla conduzione, come sempre, abbiamo visto Filippo Bisciglia. Poi, alla fine il fulmine a ciel sereno: il programma sarebbe stato cancellato dalle reti Mediaset. A parlare alle pagine di Nuovo Tv è stato proprio il conduttore romano che ha spiegato: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”.

Il viaggio nei sentimenti nell’incertezza

Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale su Temptation Island 2022. Quello che è certo è che presto su Canale 5 andrà in onda il Serale di Amici, poi Fascino partirà con un nuovo programma, Ultima Fermata. Il pubblico dovrà davvero rinunciare al viaggio nei sentimenti o ci sarà un colpo di scena inaspettato? Forse è ancora troppo presto per dirlo!