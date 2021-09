Soleil Sorge: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, altezza, mamma, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Soleil Sorge, volto noto della televisione e nota influencer. Ma conosciamola meglio!

Soleil Sorge: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Soleil Sorge è nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994, sotto il segno del Cancro, da padre italiano e da madre americana. Durante la sua infanzia Soleil ha vissuto in Abruzzo, per poi trascorrere buona parte del suo tempo a Manhattan, dove ha studiato presso il Lee Strasberg & Film Institute.

Soleil si è poi trasferita a Roma e fin da giovanissima si è dedicata al mondo dello spettacolo: ha, infatti, condotto una serie di programmi televisivi di emittenti romane prima di partecipare nel 2014 a Miss Italia.

Soleil Sorge: vita privata, chi è il fidanzato

Soleil ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini, all’epoca sul trono, di Uomini e Donne. Luca ha scelto Soleil e la giovane coppia ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore. Relazione giunta al capolinea quando Luca ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Soleil ha poi avuto una storia d’amore con l’altro tronista Marco Cartasegna.

Ma è nel 2019 che incontra all’Isola dei Famosi, dove partecipa come naufraga, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Jeremias. I due si innamorano e vivono una bella storia d’amore. Poi naufragata. Soleil ha anche partecipato all’edizione di Pechino Express 2020 insieme a sua madre Wendy. Nel corso dell’estate 2020 Soleil è stata avvistata con Andrea Iannone, ma ora sembrerebbe essere single. Troverà l’amore nella casa più spiata d’Italia?

Soleil Sorge: Instagram

Solei su Instagram è seguitissima: conta circa 798 mila followers. Questo è il suo account ufficiale @soleil_stasi