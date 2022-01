Carlo Domingo, chi è il fidanzato di Soleil Sorge: età, lavoro, vita privata e Instagram

Il Grande Fratello Vip, reality di successo di Canale 5, da settimane ormai sta appassionando milioni di telespettatori. E continuerà a farlo ancora per diversi mesi. Ma è soprattutto la storia tra Alex Belli e Soleil Sorge ad appassionare, con i riflettori puntati da settimane sulla loro amicizia speciale, su quella ‘chimica artistica’ che non hanno mai nascosto. E se Alex ha fuori una moglie, la venezuelana Delia Duran, Soleil sembrerebbe essere fidanzata con un ragazzo ‘misterioso’ che ora ha finalmente un nome. Il presunto compagno è Carlo Domingo: ma chi è? Quanti anni ha? E come avrà reagito ai baci passionali (seppur definiti cinematografici) tra Soleil e Alex?

Carlo Domingo, chi è il fidanzato di Soleil Sorge: età, lavoro

La concorrente, Soleil Sorge, non ha mai nascosto di essere fidanzata e l’uomo che ha conquistato il suo cuore sarebbe proprio Carlo Domingo, un giovane imprenditore. Il primo indizio sulla sua identità è stato fornito dal settimanale Chi di Alfonso Signorini e lo scorso mese sulla rubrica ‘Chicche di Gossip’ si leggeva: ‘Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi’.

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge?

Il fidanzato della bella Soleil dovrebbe essere Carlo Domingo, imprenditore siciliano originario di Marsala. E’ figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo: proprio quest’ultimo ha aperto a Milano un’agenzia che si occupa di comunicazione nel settore della moda. Sarà davvero lui? E come ha reagito Carlo alla vicinanza di Soleil ad Alex? Entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto? Chissà…