Isola dei Famosi 2023, Alvin farà l’inviato? Le novità sul reality

Sul magazine Vero c’è una rubrica in cui vengono svelati succosi retroscena sui personaggi televisivi più amati dai lettori. E sull’ultimo numero del periodico le attenzioni sono state poste sull’inviato della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Cosa è stato svelato? In pratica il settimanale è venuto a conoscenza che girerebbe voce in quel di Mediaset che Alvin correrebbe seriamente il rischio di essere sostituito come inviato del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Difatti pare che l’Azienda di Cologno Monzese starebbe vagliando seriamente l’ipotesi di sostituirlo. Se così fosse si segnala che non è dato al momento sapere il motivo.

Il futuro di Alvin a L’Isola dei Famosi 2023

In tanti adesso si staranno chiedendo chi potrebbe prendere il posto di Alvin come inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, nel cui cast potrebbe esserci Pamela Prati dopo essersi riscattata al Grande Fratello Vip. In base alle indiscrezioni raccolte sempre dal magazine Vero pare che Mediaset stia pensando seriamente di affidare il ruolo di inviato del reality show vip al compagno di Clizia Incorvaia, il quale è tornato recentemente in prima serata su Canale 5 per fare una sorpresa al gieffino Edoardo Donnamaria: “Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi…Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato…”.

La trattativa andrà in posto? E se sì, per Alvin potrebbe profilarsi l’occasione di condurre un programma tutto suo come parziale risarcimento per l’eventuale sostituzione nel reality?In queste ultime settimane è stato svelato che Ilary Blasi e i suoi autori sarebbero già al lavoro per mettere a punto un cast eccezionale per il reality show adventure di Canale 5. Difatti i provini pare siano già iniziati. Chi potrebbe sbarcare in Honduras il prossimo anno?

Ancora è troppo presto per avere i primi nomi ufficiali, ma c’è comunque da dire che i rumor stanno già circolando online e sulla carta stampata. Difatti in base a queste voci di corridoio ci sarebbero ottime possibilità di vedere all’Isola Pamela Prati, l’avvocato di Ilona Staller in arte Cicciolina, la mamma di Belen Rodriguez, Alessia Macari, Dayane Mello, Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine Carrisi, e tantissimi altri. Tutti questi rumor si riveleranno fondati?